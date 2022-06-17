Славянск готовится к наступлению российских войск, которое ожидается "со дня на день".

Об этом заявил мэр города Вадим Лях в эфире телемарафона.

"Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это воспринимается жителями города тревожно", – сообщил мэр.

По его словам, в Славянске появились первые погибшие мирные жители в результате обстрелов.

"Соседние поселки уже подвергаются артобстрелам", – добавил Вадим Лях.

"У армии есть мнение и четкое понимание, что никто не собирается сдавать город, а также Краматорск и всю Донецкую область", – подытожил мэр.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба, войска РФ наступают в сторону Славянска и сосредотачиваются на Бахмутском направлении.

Также "Страна" сообщала, что еще 6 июня Алексей Арестович прогнозировал, что "через неделю" Славянск может быть окружен.

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Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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