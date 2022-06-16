Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные РСЗО.

Об этом сообщил представитель Белого дома на брифинге.

Напомним, накануне США пообещали доставить четыре РСЗО HIMARSв Украину до конца июня.

Ранее сообщалось, что переданные Украине американские РСЗО HIMARS уже находятся в Европе.

Также мы писали, что постпред США в НАТО рассказала о сложностях с поставкой Киеву вооружений.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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