Президент США Джо Байден попросил своих подчиненных не заходить слишком далеко в риторике о поддержке Украины, чтобы не рождать нереалистичных ожиданий у Киева и не провоцировать Россию.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

В частности, Байден был недоволен высказываниями министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, что США хотят, чтобы украинцы выиграли войну против России, а не просто защищались, и что США надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно, чтобы она не могла начать еще одно необоснованное вторжение.

После этого им позвонил Байден и сказал, что они зашли слишком далеко.

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась риторика", - сказал источник издания.

Собеседники издания объясняют это тем, что в администрации Байдена видят, что сейчас война скатилась в затянутый конфликт с небольшими, но устойчивыми успехами РФ.

Отметим, что сегодня в США заявили, что война должна закончиться переговорами. Принуждать Киев сдавать территории Штаты не будут.

Ранее стало известно, что США будут делиться данными разведки, чтобы украинские военные точнее били по армии России из РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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