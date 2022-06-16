Рейтинг президента США Джо Байдена снижается уже три недели подряд. На сегодняшний день он составляет 39%. Это лишь немногим выше показателя конца прошлого месяца, когда рейтинг главы государства упал до рекордных 36%.

Согласно опросу агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos, 56% респондентов не одобряют работу президента. При этом деятельность Байдена поддерживают 74% опрошенных из числа сторонников его собственной партии - демократов.

Уровень поддержки политики Байдена в США не превышал 50% с августа 2021 года. А сейчас уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за все время его пребывания на посту президента США.

Как сказано в материале, такие показатели является признаком того, что Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года.

Опрос проводился онлайн на английском языке на всей территории США. В нем приняли участие 1005 взрослых, из которых 443 поддерживали демократов и 364 - республиканцев.

Несмотря на падение популярности и возраст Байден твердо намерен идти на второй президентский срок.

Между тем офис экс-президента США Дональда Трампа в день его рождения 14 июня устроил опрос о том, поддержат ли его на президентских выборах.