Офис экс-президента США Дональда Трампа в день его рождения 14 июня устроил опрос о том, поддержат ли его на президентских выборах.

Сын политика, Дональд Трамп-младший, в рассылке заявил, что нуждается в ответе и предлагает уже сейчас решить, голосовать ли за бывшего президента "в третий раз".

Сам Трамп не дает прямого ответа на вопрос о перспективах участия в следующих выборах, а только намекает на сохраняющиеся президентские амбиции.

Между тем Джо Байден собирается выдвигаться на выборах в 2024 году. Об этом 14 июня сообщил Белый дом.

Сам Байден не раз заявлял, что хочет идти на второй срок. Например, он об этом говорил в декабре 2021 года.