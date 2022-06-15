У Трампа устроили опрос по электронной почте, поддержат ли его на президентских выборах
Офис экс-президента США Дональда Трампа в день его рождения 14 июня устроил опрос о том, поддержат ли его на президентских выборах.
Сын политика, Дональд Трамп-младший, в рассылке заявил, что нуждается в ответе и предлагает уже сейчас решить, голосовать ли за бывшего президента "в третий раз".
Сам Трамп не дает прямого ответа на вопрос о перспективах участия в следующих выборах, а только намекает на сохраняющиеся президентские амбиции.
Между тем Джо Байден собирается выдвигаться на выборах в 2024 году. Об этом 14 июня сообщил Белый дом.
Сам Байден не раз заявлял, что хочет идти на второй срок. Например, он об этом говорил в декабре 2021 года.
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