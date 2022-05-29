Бывший президент США Дональд Трамп на собрании Национальной стрелковой ассоциации выступил против ужесточения контроля над оружием. Несмотря на то, что в школе Техаса недавно произошла масштабная стрельба, из-за которой погибли почти двадцать человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Он заявил, что эта проблема должна решиться через предоставление психологической помощи потенциальным стрелкам и скрытое вооружение учителей.

"Существование зла в нашем мире - не повод разоружать законопослушных граждан, умеющих пользоваться своим оружием", - заявил Трамп в своем выступлении в Хьюстоне. "Существование зла - одна из самых лучших причин вооружать законопослушных граждан".

В то время как президент Джо Байден после стрельбы во вторник предложил американцам "противостоять оружейному лобби", Трамп сказал, что сохранит свою приверженность Национальной стрелковой ассоциации, одному из его основных сторонников. По данным OpenSecrets, ассоциация была крупнейшим внешним финансовым спонсором его кампании 2016 года, потратив 31 миллион долларов на его избрание, и 16,6 миллиона долларов на его кампанию по переизбранию в 2020 году.

Трамп предложил быть более бдительным в отношении психического здоровья молодых людей, работу с "неполными семьями", единые точки входа в школы и разрешение обученным учителям скрыто носить оружие.

"Наши школы должны быть самой сложной мишенью в нашей стране", - сказал Трамп.

Отметим, что подобное предложение он выдвигал еще в 2018 году - тогда это широко обсуждалось в американской прессе.

Мы рассказывали подробности страшной стрельбы в Техасе, когда 18-летний парень открыл стрельбу в начальной школе и убил детей и учителя.

Также "Страна" писала о том, что больше половины жителей Соединенных Штатов Америки - 54% - высказались за ужесточение законов, регулирующих продажу оружия.