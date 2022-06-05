Бывший торговый советник Дональда Трампа Питер Наварро сообщил, что его при посадке в самолет "перехватили" сотрудники ФБР и отвезли в суд для предъявления обвинений в неуважении к Конгрессу.

Питер Наварро, один из ближайших соратников Трампа, отказывается сотрудничать со спецкомитетом палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия 6 января 2021.

Он стал вторым сотрудником администрации Трампа, которому предъявлены уголовные обвинения в неуважении к конгрессу. Первым стал экс-советник Трампа Стив Бэннон.

Напомним, в ноябре 2021 года экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон был арестован после отказа давать показания следствию по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне. Стивен Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия после своей победы на выборах президента США.

Также "Страна" сообщала, что Конгресс США предложил дочери Трампа добровольное сотрудничество в расследовании штурма Капитолия.