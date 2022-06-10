Конгресс США провел вчера первые слушания по делу о нападении на Капитолий 6 января 2021 года

Газета The New York Times выделяет пять главных моментов из двухчасового заседания.

1. "Трамп - в центре сюжета". Прозвучало много обвинений в адрес экс-президента. Заявлялось, что именно он был подстрекателем погрома, когда заявлял о фальсификации выборов президента и "украденной победе".

2. На слушаниях показали свидетельства соратников Трампа из его ближайшего окружения, которые заявили, что не верили в подтасовку голосов.

Такие заявления на видео сделали бывший генпрокурор Уильям Барр и даже дочь президента Иванка Трамп, которая сказала, что верит Барру.

То есть, Трампу таким образом хотят вменить преднамеренную ложь с целью захвата государственной власти.

3. Выступила полицейская Каролин Эдвардс, которая получила травмы во время штурма Капитолия. Она рассказала, как ее чуть не задавили в толпе.

4. Один из свидетелей - британский режиссер-документалист Ник Квестед, который был связан с экстремистской группировкой "Гордые парни".

Он показал, что его группа вступила в сговор с другой организацией "Хранители присяги" задолго до событий под Капитолием. Они планировали туда попасть заранее в случае проигрыша Трампа.

5. Слушания завершились с тем намеком, что на будущих заседаниях роль Трампа будет раскрыта детальнее.

В заключение показали видеоролики, где сами участники протестов заявили, что их в тот день позвал в Вашингтон президент.

Напомним, 6 января 2021 года, в период выборов президента США, сторонники Дональда Трампа внезапно ворвались в Капитолий. Трампистам удалось на время сорвать признание победы Байдена на выборах. Однако, после того как их разогнали, конгрессмены и сенаторы все же утвердили нового лидера страны.

Житель штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым в США осужденным участником штурма Капитолия. 38-летнего мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Через несколько месяцев другого сторонника Трампа, штурмовавшего Капитолий, приговорили к пяти годам тюрьмы.

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