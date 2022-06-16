США уверены, что война в Украине в конечном счете должна быть урегулирована путем переговоров. Но принуждать Украину идти на территориальные уступки России администрация президента США не будет.

Об этом заявил представитель Белого дома.

Напомним, что сегодня в РФ заявили о заинтересованности в переговорах с Украиной и ждут итогов визита Макрона, Шольца и Драги.

По данным советника министра внутренних дел Виктора Андрусива, Шольц, Макрон и Драги как раз и везут Украине просьбу возобновить переговоры с РФ.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.