Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что время для мирных переговоров Украины и России еще не наступило.

Об этом она сказала в интервью France Culture.

Клинтон считает, что окончательным успехом в войне должно стать поражение России.

Также она считает неактуальной позицию президента Франции Эммануэля Макрона, что западу не стоит "унижать Россию", и дать шанс на дипломатическое решение конфликта. Клинтон на это заявила, что "Путин давно перешел красную черту".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласился с Макроном, что Россию "нельзя унижать".

При этом сам Владимир Путин уже прямо заявил, что Россия будет расширять свою территорию.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.