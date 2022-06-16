США пообещали доставить РСЗО HIMARSв Украину до конца июня
Четыре установки РСЗО HIMARS, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца июня.
Об этом заявил представитель Минобороны США на брифинге.
"Мы ожидаем, что четыре системы HIMARS, о которых было объявлено ранее, а также боеприпасы и обученные экипажи, будут введены в эксплуатацию в Украине к концу месяца", - сказал он.
По его словам, эти установки помогут украинским военнослужащим ближе ознакомиться с системой HIMARS и оценить эффективность её использования на поле боя. После этой поставки будет принято решение о будущих поставках.
Ранее сообщалось, что переданные Украине американские РСЗО HIMARS уже находятся в Европе.
Также мы писали, что постпред США в НАТО рассказала о сложностях с поставкой Киеву вооружений.
Кроме того, в инфографике мы приводили сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня онлайн.
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