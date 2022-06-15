Запад пытается усадить Россию за стол переговоров, поэтому не поставляет Украине оружие в необходимых ей объёмах.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Распад России на 30 маленьких государств, где 30 Кадыровых дерутся за ядерный чемоданчик, Западу не нужен. Западу нужно показать российской армии бесперспективность войны и заставить ее сесть за стол переговоров, чтобы принудить ее к приемлемому для Запада мира. Блестящий триумф Украины ему в этой концепции не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений.

Надежда Украины в этой игре - какая-то существенная, непереигрываемая победа, которая будет иметь прямую политическую проекцию. Например, возвращение Херсона", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что недоволен обещанными поставками оружия после Рамштайна, потому что они "отодвигают наши наполеоновские планы".

Ранее "Страна" публиковала сравнение запросов Украины и предоставленного Западом оружия: более половины танков, менее шестой части РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.