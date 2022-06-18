В субботу, 18 июня, российские войска обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Прилеты вражеских ракет были в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава городской ВГА Александр Вилкул.

"Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - написал он.

Как уточнил губернатор области Валентин Резниченко, предварительно в результате обстрелов двое пострадавших. На месте сейчас работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате российского ракетного удара уничтожено строительное предприятие.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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