Сегодня ночью российские войска нанесли удары по Киевскому району Харькова из РСЗО. В одном из жилых домов горели балконы квартир трех этажей. Было попадание в одно из коммунальных предприятий города. К счастью, без жертв.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, военные РФ в течение суток обстреливали Циркуны, Дергачи, Золочевскую общину. Ночью противник впервые обстрелял деревню Фартушное. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. Жертв нет.

При этом в течение суток госпитализированы три жителя – два из Первомайского, один – из Русской Лозовой.

Синегубов говорит, что ВСУ держат рубежи и постепенно переходят к контрнаступательным действиям – украинская армия освободила с. Дмитровка на Изюмщине, о чем также упоминалось в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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