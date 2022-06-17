Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 июня. По его данным, ВСУ вынудили войска РФ покинуть Дмитровку Харьковской области.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений. Проводится боевая подготовка личного состава инженерных подразделений вооруженных сил Беларуси.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Кроме того, авиация противника нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений сил обороны к границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и атаковали. Противник с потерями отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. ВСУ не дали им шанса на успех, и враг с потерями отступил. Также войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Циркунов, Верхнего Салтова, Песчаного, Русской Лозовой и Криничного.

Подразделения сил обороны Украины вынудили противника покинуть Дмитровку Изюмского района Харьковской области.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Славянска, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил. Враг систематически обстреливал из артиллерии Дибровно, Пашково, Грушеваху, Курульку, Великую Камышеваху.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Обстреливал позиции наших подразделений из артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают вести огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. В районах Сиротиного и Метелкиного ВСУ успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцево и Степного. Вблизи Горного украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем. Также противник снова безуспешно вел штурмовые действия в районах Берестово и Кодема. Потерпел неудачу и отошел. После перегруппировки, при поддержке артиллерии, враг предпринял попытку штурмовых действий недалеко от Почечного. ВСУ огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои утраты.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

На Южнобугском направлении противник с целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии вел воздушную разведку БПЛА. С целью сдерживания наших подразделений производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах Тополино, Княжевки, Лупарево, Посад-Покровского и Новогригоровки.

Оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию РФ имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.