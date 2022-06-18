В Луганской области военные РФ нанесли авиаудары в районах Сиротино и Боровского (входят в состав Северодонецкого горсовета).

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, вблизи Сиротино и Метелкино украинские военные успешно отразили штурм. Россияне с потерями отошли на ранее занимаемые позиции.

При поддержке артиллерии армия РФ пыталась пойти на штурм возле Ныркового, но отступили под огнем ВСУ.

Ранее в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о попытке штурма "за пределами Северодонецка".

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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