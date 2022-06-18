В Луганской области россияне нанесли авиаудары по окраинам Северодонецка
В Луганской области военные РФ нанесли авиаудары в районах Сиротино и Боровского (входят в состав Северодонецкого горсовета).
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его данным, вблизи Сиротино и Метелкино украинские военные успешно отразили штурм. Россияне с потерями отошли на ранее занимаемые позиции.
При поддержке артиллерии армия РФ пыталась пойти на штурм возле Ныркового, но отступили под огнем ВСУ.
Ранее в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о попытке штурма "за пределами Северодонецка".
Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.