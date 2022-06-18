Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку об обстановке на фронте.

В Северодонецке противник пытался вести штурм за пределами города, но успеха не имел.

Идут штурмовые действия у Горского (на юге от Лисичанска), Берестового (трасса Лисичанск-Бахмут) и Кодемы (село под Светлодарском, к северу от Горловки).

В Донецкой области сейчас в основном бои идут по направлению Бахмута и Славянска.

В районе Славянска основные "горячие" точки, где идут штурмовые действия - Краснополье и Долина. Богородичное на этот раз в сводке не упоминается. Ранее говорилось, что россияне там закрепились, но ВСУ сопротивляются.

В Харьковской области россияне пытаются не допустить выхода сил обороны на границу с РФ. Противник обстрелял цивильные объекты в населенных пунктах Козачья Лопань, Пришиб, Коробочкино, Петровка.

Из-за огня украинской артиллерии из зоны боевых действий был выведен 11-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса противника (видимо, речь идет о формированиях "ЛДНР").

Ранее губернатор Сергей Гайдай заявил, что эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке уже невозможна.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал Северодонецк ключевой точкой в системе оборонной операции в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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