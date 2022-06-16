Эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке уже невозможна.

Об этом заявил CNN губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По словам губернатора, сотни мирных жителей, укрывшихся на химическом заводе "Азот" в охваченном боями Северодонецке, больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны России.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что предложило украинским военным, защищающим "Азот", сдаться, а мирным жителям - выйти по гуманитарному коридору и отправиться в Сватово (подконтрольная "ЛНР" территория).

Однако украинская сторона на это предложение не отреагировала, а потому эвакуация сорвалась.

Ранее мы писали, что в бомбоубежищах северодонецкого "Азота" остаются до 560 человек, завод находится под сильными обстрелами.

Также "Страна" сообщала, что главком ВСУ Валерий Залужный назвал Северодонецк ключевой точкой в системе оборонной операции в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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