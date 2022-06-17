Вооруженные силы Украины отразили атаку российских войск и отбросили их в районе Золотого Луганской области.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

"В районе Золотого украинские воины отбили штурм и отбросили противника. Оккупанты предприняли попытку продвинуться в направлении Васильевки и Берестового, но отошли под плотным огнем со стороны украинских войск", – сказал он.

Мотузяник также добавил, что украинские силы отразили штурм в районе Богородичного (западнее Святогорска), которое войска РФ пытались взять под свой контроль.

Напомним, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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