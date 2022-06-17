Министр обороны Алексей Резников назвал три необходимых этапа войны для ВСУ. По его словам, необходимо остановить наступление РФ, вернуть противника на позиции до 24 февраля, а после - деоккупировать территорию Украины полностью, включая Крым и Донбасс.

Об этом Резников написал в Facebook.

Министр обороны видит такие этапы войны:

Первоочередной задачей является остановка российского наступления.



"Для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п", - написал Резников в Facebook.



Задачей второго этапа является "выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля".



"Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах" - то есть, видимо, на третьем этапе планируется вернуть Крым и весь Донбасс.

При этом нападать на российскую территорию Украина, по словам министра, не собирается.

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