Остановка наступления РФ, возврат границ, полная деоккупация. Резников озвучил три запланированных этапа войны
Министр обороны Алексей Резников назвал три необходимых этапа войны для ВСУ. По его словам, необходимо остановить наступление РФ, вернуть противника на позиции до 24 февраля, а после - деоккупировать территорию Украины полностью, включая Крым и Донбасс.
Об этом Резников написал в Facebook.
Министр обороны видит такие этапы войны:
- Первоочередной задачей является остановка российского наступления.
"Для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п", - написал Резников в Facebook.
- Задачей второго этапа является "выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля".
- "Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах" - то есть, видимо, на третьем этапе планируется вернуть Крым и весь Донбасс.
При этом нападать на российскую территорию Украина, по словам министра, не собирается.
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