Россия привлекла к войне против Украины суммарно более 300 тыс. человек. Это и военные, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, и мобилизационный резерв, и наемники.

Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На сегодня к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 тыс. человек, из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, которые сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований, при этом с учетом воздушного и морского компонента группировки войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих", - сказал Громов.

Также привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью более 80 тыс. человек, боевые армейские системы - до 7 тыс. человек, федеральная служба войск национальной гвардии - до 18 тыс. человек, а также частные военные компании - до 8 тыс. человек.

Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль может быть вынужден объявить в РФ массовую мобилизацию.

При этом в Украине также Минобороны планирует мобилизовать в украинскую армию сотни тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.