В Европе снова предполагают, что РФ может объявить всеобщую мобилизацию. Однако президент РФ Владимир Путин выступает против такого шага, поскольку "начало мобилизации будет означать публичное признание войны".

Об этом пишет Bloomberg.

"Россия по всем военным округам собирает живую силу, а также исправную технику, израсходовав большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Предполагается, что в ближайшее время России может потребоваться несколько месяцев для крупной перегруппировки сил.

Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы решить кадровый дефицит рядового состава, сообщает Bloomberg. Но источники в России отмечают, что президент РФ Владимир Путин до сих пор против такого шага, поскольку начало мобилизации будет означать публичное признание войны.

"Продвижение России остается медленным и в большинстве своем ограничивается Луганской областью даже после того, как она сосредоточила усилия на Донбассе после провала своих попыток захватить Киев и другие крупные города в начале войны", - говорится в статье.

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