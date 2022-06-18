Россия в ночь на 18 июня вновь нанесла очередную серию ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам инфраструктуры в городе.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Лунин.

По его данным прилетело от 6 до 8 ракет.

Также публикуется видео ночных ракетных пусков из российского Белгорода. Украинские военные телеграм-каналы предполагают, что это "Искандеры", которые ударили по Кременчугу.

Отметим, что Лунин еще в начале мая заявлял, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает как минимум до конца года, однако с тех пор РФ все равно нанесла по нему еще несколько ударов.

Ранее мы сообщали, что вчера утром войска РФ около 30 раз ударили из минометов по приграничному району Сумской области.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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