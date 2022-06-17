В Сумской области заявили об обстреле приграничного района российскими войсками. Минометный обстрел Хотинской громады начался около 05:00, всего было 30 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, ранее губернатор граничащей с Сумской Курской области РФ также заявил о минометном обстреле села Гордеевка, которое находится на границе с Хотинской громадой.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.