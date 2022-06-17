В Курской области РФ утром в пятницу, 17 июня, снова заявили об обстреле - на этот раз приграничного села Гордеевка (находится у границы с Сумской областью Украины).

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старвойт в своем телеграм-канале.

Он утверждает, что село обстреляли из минометов около 05:00. По его словам, "огневую точку противника" быстро подавили. В результате обстрела никто не пострадал.

Также обошлось без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стёкла.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по приграничному району Сумщины и обвинили Украину в обстреле погранпункта в Курской области.

Также мы писали, что в Курской области РФ заявили о гибели человека в результате обстрела поселка на границе с Украиной.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.