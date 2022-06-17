В сети появилось видео сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка, по которому, как заявляют в "ДНР", выпустили 8 снарядов калибром 155 мм.

На ролике можно заметить густые столбы дыма, которые поднимаются сразу из нескольких точек города.

Кроме того, по данным источников ТАСС, под артобстрел в Донецке попала воинская часть, где сдетонировали снаряды.

Позже в сети также появилось видео с моментом удара по Киевскому району Донецка.

Напомним, вчера в Донецке также были сильные обстрелы, под огонь попал Кировский район. После обстрела начался пожар, дым был виден с большого расстояния. Местные телеграм-каналы сообщали, что разрушены несколько домов, школа, остановлено движение трамваев.

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