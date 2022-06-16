С утра в Донецке под огнем оказались ряд учебных заведений. Об этом сообщают представители "ДНР".

В частности, с утра пострадали:

Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли;

Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий;

Общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса.

Сообщают, что обстрел велся в том числе из РСЗО "Ураган".

Напомним, 6 июня Донецк попал под мощным обстрел. В "ДНР" обвинили Украину и заявили о трех погибших.

14 мая также писали, что Донецк попал под обстрел, горел супермаркет, в домах выбило окна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.