В Сети сообщают о новом сильном обстреле Донецка днем в понедельник, 6 июня. Под огнём оказались Калининский и Ленинский районы.

Также в соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, запечатлены последствия сегодняшнего обстрела. На кадрах видны огромные клубы дыма.

В "ДНР" обвиняют в обстреле Донецка Украину и заявляют, что из-за сегодняшних обстрелов погибли, по предварительным данным, трое мирных жителей.

В "СЦКК ДНР" сообщают о падении на территории города нескольких десятках ракет "Града" и артснарядов.

Напомним, Донецк страдает от масштабных обстрелов. Как заявили в городе, они самые сильные с 2014 года.

Мы также писали, что вечером 4 июня центр города подвергся массированному обстрелу. Мы публиковали видео последствий обстрела центра Донецка.

Также сообщалось, что в воскресенье под обстрел попали два района города.

Тем временем война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.