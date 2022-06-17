В "ДНР" заявляют, что по жилым кварталам Киевского района Донецка, об обстреле которого ранее сообщалось, выпущено 8 снарядов калибром 155 мм, огонь велся из шести точек.

Также сообщается, что шахта имени Засядько обесточена из-за обстрелов, под землей находятся 76 горняков.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.