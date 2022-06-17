Очевидцы 17 июня сообщают об очередном обстреле Киевского района Донецка. Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых запечатлен столб черного дыма.

Жители Донецка говорят, что сегодняшний удар пришелся по району Шахтерской площади, которая находится в Киевском районе. Также виден дым в Ясиноватой, сообщают очевидцы.

Напомним, 13 июня сообщалось об обстреле двух районов Донецка.

Вчера сообщалось об обстреле школы и жилых зданий в Кировском районе Донецка.

Также мы писали, что в Донецке обстреляли Майский рынок. "ДНР" сообщала о гибели трех человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.