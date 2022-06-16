В Донецке продолжаются обстрелы, под огонь попал Кировский район. После обстрела начался пожар, дым виден с большого расстояния.

Местные телеграм-каналы сообщают, что разрушены несколько домов, школа, остановлено движение трамваев.

Спустя некоторое время местные паблики сообщают об ударе в центр города в район около проходной ДМЗ и ЦУМа.

Напомним, сегодня с утра в Донецке под обстрелом оказались учебные заведения. Сообщают о стрельбе из РСЗО "Ураган".

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.