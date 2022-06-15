Город Покровск Донецкой области под вечер снова подвергся обстрелу. Ранее пострадали железнодорожные пути и ЛЭП, а теперь под огонь попали и жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.

Он призывает население к эвакуации.

"Выехать в безопасные регионы можно поездом, который следует во Львов через Днепр с железнодорожной станции Покровская! Посадка бесплатная! Не медлите!", - призывает Требушкин.

Он также подводит итоги утреннего обстрела. По его словам, уничтожен вагон с гуманитарной помощью, повреждены железнодорожные пути, оборвана линия электросети над путями. Повреждены окна и кровля частного дома. Погибших и раненых не было.

Ранее войска РФ также обстреляли Добропольскую громаду в Донецкой области. Поврежден жилой дом.

Тем временем в ООН отреагировали на обстрел Донецка и напомнили о недопустимости ударов по медучреждениям.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.