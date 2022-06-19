Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее опровергнувший слухи о своем решении остаться в Испании, теперь и вовсе отменил поездку в Мадрид из-за усилившихся обстрелов города.

В испанской столице он планировал обсуждать с архитекторами варианты восстановления города.

"Мне необходимо быть в городе для более эффективной координации с военными по обороне Харькова и для обеспечения максимальной жизнедеятельности города и работы наших коммунальных предприятий", - объяснил свое решение Терехов.

Напомним, в субботу, 18 июня, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

Также мы писали, что советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что военная обстановка на севере от Харькова вновь достаточно сложная, поскольку россияне хотят приблизиться к городу настолько, чтобы иметь возможность его постоянно обстреливать.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.