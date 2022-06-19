Американский Института изучения войны (ISW) заявил, что одни из ключевых событий в конфликте в Украине сейчас разворачиваются на Харьковщине. Силы РФ пытаются оттеснить украинские войска к северу от Харькова, но без значительных успехов. Это, по мнению экспертов ISW, делает россиян уязвимыми для украинского контрнаступления.

Главную задачу ВС РФ в Харьковской области аналитики видят сейчас в том, чтобы не дать ВСУ перерезать железнодорожное сообщение Изюмской группировки, которая упорно пытается наступать в сторону Славянска.

Напомним, вчера советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратил внимание на возрастающую угрозу Харькову.

Вчера же российские Telegram-каналы сообщили, что армия РФ заняла населённый пункт Рубежное в Харьковской области (к северу от Старого Салтова на правом берегу Северского Донца) и укрепилась там. А ещё ранее взяла под контроль Терновую около границы с Россией. Но украинская сторона этого не подтверждает.

Фото: ISW

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.