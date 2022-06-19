Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал свежую сводку о военной ситуации в стране на утро 19 июня.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. На севере Харьковской области продолжаются бои в районе села Рубежное. Также противник провел дистанционное минирование у Черкасских Тишков - это практически под самым Харьковом.

2. Наносились авиационные и ракетные удары по населенным пунктам Пришиб и Маяки в районе национального парка "Святые горы". Там сосредоточена украинская оборона на подступах к Славянску. Также были обстреляны позиции ВСУ неподалеку Богородичного и Долины.

3. В Луганской области авиа- и ракетные удары наносились вблизи двух стратегических трасс: Горское-Лисичанск (там бомбили Белую гору и Мирную долину) и Лисичанск-Бахмут (там ударили ракетой по Верхнекаменке). У южной дороги на Лисичанск в который раз был отбит вражеский штурм Тошковки.

4. К югу от Лисичанска противник ведет штурм Горского со стороны Орехово (то есть с востока). Штурм находящихся еще южнее Золотого и Первомайска был отбит, сообщает Генштаб.

5. Ведутся бои в направлении трассы Лисичанск-Бахмут в районе Попасной. Была попытка наступления от захваченной Врубовки в сторону Николаевки, но ее отбили. Также к Николаевке прорываются со стороны Нырково, бой продолжается.

6. В Донецкой области ракетами обстреляли позиции ВСУ в Зайцево и Нью-Йорке - то есть к северу и западу от Горловки. Также ракетные удары наносились вблизи Покровска по Миролюбовке и Гродовке (к северо-западу от Донецка, в тыл украинским войскам со стороны Авдеевки).

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.