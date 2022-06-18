Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям РФ
Потери личного состава армии РФ за все время вторжения в Украину составили порядка 33 350 человек. За прошедшие сутки погибло 200 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.
Также РФ с 24 февраля потеряла:
- 1465 танков;
- боевых бронированных машин ‒ 3573;
- артиллерийских систем – 739;,
- РСЗО - 233;
- средства ПВО - 98;
- самолетов - 216;
- вертолетов – 180;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594;
- крылатые ракеты - 129;
- корабли/катера - 14;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2513;
- специальная техника – 55.
Ранее в Минобороны заявили, что за время войны Украина потеряла около половины военной техники.
Также "Страна" разбиралась, почему на Банковой заговорили о больших потерях ВСУ.
Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
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