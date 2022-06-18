Потери личного состава армии РФ за все время вторжения в Украину составили порядка 33 350 человек. За прошедшие сутки погибло 200 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

Также РФ с 24 февраля потеряла:

1465 танков;

боевых бронированных машин ‒ 3573;

артиллерийских систем – 739;,

РСЗО - 233;

средства ПВО - 98;

самолетов - 216;

вертолетов – 180;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594;

крылатые ракеты - 129;

корабли/катера - 14;

автомобильной техники и автоцистерн - 2513;

специальная техника – ​​55.

Ранее в Минобороны заявили, что за время войны Украина потеряла около половины военной техники.

Также "Страна" разбиралась, почему на Банковой заговорили о больших потерях ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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