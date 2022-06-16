ВСУ продвигаются к захваченному россиянами Изюму с запада, чтобы ослабить давление армии РФ на Славянск.

Об этом сообщил Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Ранее сегодня о том же писали российские военные Телеграм-каналы.

Они сообщили, что на изюмском направлении в районе Протопоповки и Петровского ВСУ удалось навести переправу через Северский Донец. Они тоже делают вывод, что таким образом украинские войска пытаются зайти во фланг российским силам, наступающим на Донбассе, оттянув внимание и силы к Изюму.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.