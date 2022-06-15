Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на эфире "Фейгин live" 14 июня был в футболке с собственным портретом.

Он заявил, что листовки с таким фото противник разбрасывает над позициями ВСУ.

Фотография - из актерского прошлого советника Андрея Ермака, когда он в комедии "Не бойся, я рядом" исполнил роль Игоря Смирнова и певицы Люси Зайцевой.

В мае Арестович назвал себя в Фейсбуке "заместителем Бога", сопроводив текст собственным изображением с нимбом на голове, посохом и смартфоном.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.