"Россия, чай, не Иран". Арестович объяснил, почему не работают санкции Запада
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обосновал, почему Украине нужно больше оружия от Запада. По его мнению, антироссийские санкции работать не будут. Он привел в пример Иран, который с 1979 года находится под более серьезными ограничениями.
"У Ирана до сих пор собственная военная промышленность, космическая и ядерная программа. А самое главное, он ведет три региональные войны, в Йемене, в Ираке и Сирии, доставляя огромное количество неприятностей таким гигантам, как Коалиция арабских государств, Израиль, США и Британия. Россия, чай, не Иран, побольше будет, посерьезнее", - заявил советник Ермака в эфире "Фейгин Live".
Арестович сделал вывод, что нужно "набить морду" России на поле боя.
Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.