Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обосновал, почему Украине нужно больше оружия от Запада. По его мнению, антироссийские санкции работать не будут. Он привел в пример Иран, который с 1979 года находится под более серьезными ограничениями.

"У Ирана до сих пор собственная военная промышленность, космическая и ядерная программа. А самое главное, он ведет три региональные войны, в Йемене, в Ираке и Сирии, доставляя огромное количество неприятностей таким гигантам, как Коалиция арабских государств, Израиль, США и Британия. Россия, чай, не Иран, побольше будет, посерьезнее", - заявил советник Ермака в эфире "Фейгин Live".

Арестович сделал вывод, что нужно "набить морду" России на поле боя.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.