Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил президента России Владимира Путина в применении "тактики истощения" и призвал мир готовиться к длительной войне с РФ.

Об этом пишет издание The Times.

"Нам нужно готовиться к затяжной войне, так как Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все большей силой", - сказал политик.

Борис Джонсон добавил, что Британия и партнеры "должны реагировать", то есть поддерживать Украину стратегическими ресурсами, чтобы она "смогла выстоять и в конце-концов одержать победу".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса быть готовыми оказывать поддержку Украине "в течение длительного времени". Он считает, что конфликт уже перешел в стадию "войны на истощение" и никто не может дать уверенный прогноз сроков его завершения.

Ранее мы подробно рассказывали, почему Путин не объявляет мобилизацию и какие силы он выставит против Украины.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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