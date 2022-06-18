Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к ядерному удару со стороны России. Об этом Данилов заявил в интервью The Globe and Mail.

По словам секретаря СНБО, пропагандисты Кремля вовсю угрожают миру ядерным оружием, поэтому европейские политики не исключают применения РФ тактического ядерного, химического или биологического оружия в Украине.

Поэтому наша страна готовится и к такому варианту развития событий.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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