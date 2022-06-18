Украине удастся решить вопрос дефицита топлива, но цены на него уже не вернутся к довоенному уровню.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net.

"Я думаю, этот вопрос (дефицита - Ред.) скорее экономический, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени он решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?" - сказал Данилов.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине вопреки обещаниям властей бензин все еще в дефиците.

Проблемы с топливом не только в Украине. Президент США Джо Байден признал, что инфляция и рост цен на бензин в США связаны с помощью Украине.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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