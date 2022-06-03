В Украине уже несколько дней как должен был закончиться дефицит бензина и дизеля. Отпуская ценники, власти утверждали, что уже до конца мая ситуация на АЗС стабилизируется.

Как заявляла тогда глава Минэокномики Юлия Свириденко, до конца мая Украина завезет 350-360 тысяч тонн топлива за счет новых логистических маршрутов: пунктов перегрузки ресурса в железнодорожные цистерны с узких рельс на широкие на границе с ЕС, приема в портах Дуная, реверса по трубопроводу из Венгрии и др. И этот объем, якобы, ровно такой, который, по расчетам Минэнерго, нужен для внутреннего потребления в мае.

По состоянию на 3 июня с топливом в Украине действительно стало немного легче, чем было на пике дефицита. На некоторых АЗС бензин и дизель можно залить вообще без очереди, на других очереди есть, но уже не такие длинные. Плюс многие сети увеличивают лимиты. Например, WOG вчера объявила об увеличении лимита для владельцев карты Pride c 20 до 40 литров.

Впрочем, как говорит руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн, до стабилизации на топливном рынке еще далеко.

"Ситуация местами улучшается, но все еще сложная. По Киеву самый большой прогресс. Заработало несколько сетей АЗС, которые до этого стояли закрытыми, появился дополнительный ресурс. Отсюда оптимистическая картинка. В западных областях, которые поближе к границам, с топливом также все более-менее нормально. Но по регионам ситуация разная. Где-то есть бензин, нет дизеля, где-то наоборот, в некоторых райцентрах по-прежнему дефицит. И так, как раньше, то есть без очереди и в любых объемах, в ближайшее время не будет", - отмечает Куюн.

Интересно, что после введения Евросоюзом нефтяного эмбарго ситуация с топливом в Украине может ухудшиться, так как часть поставщиков, с учетом перспективы роста дефицита уже в самой Европе, отказали в поставках в Украину.

"Так, как раньше, будет разве что после победы. И если государство перейдет от экспериментов на топливном рынке к четкому стратегическому плану. А этого пока нет", - добавил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Разбирались, что происходит с бензином и дизелем в Украине и почему топлива по-прежнему не хватает, хотя ценники уже на пике.

Цены выросли, дефицит остался

После того как ценники на бензин и дизель в один день резко подскочили, ситуация на заправках, на первый взгляд, действительно стала менее напряженной. Бензин по 52 гривни и дизель по 58 гривен (новые ценовые уровни, на которые указал Кабмин, снимая госрегулирование) купить проще, чем по старым ценам - 37,69 и 42,63 гривен соответственно.

Сейчас очереди на киевских АЗС уменьшились (на некоторых заправках можно, если повезет, залить топливо вообще свободно), а лимиты по заправке в один бак выросли. 20 литров наливают уже практически везде, некоторые увеличили отпуск по картам лояльности до 40 литров, некоторые вообще обещают безлимитную заправку (правда, в основном, при расчете наличными, а не банковской картой).

По словам Куюна, отчасти картинка на заправках улучшилась, так как водители уже адаптировались к новой топливной реальности.

"Кто-то стал искать топливные талоны, другие узнали расписание заездов на АЗС бензовозов и подтягиваются под них", - отмечает эксперт.

Сыграла свою роль и отмена предельных цен. Ранее, напомним, заправщики жаловались, что установленные Минэкономики цены "не рыночные": в розницу топливо приходится продавать дешевле, чем оно стоит на опте. Из-за этого АЗС торговали в минус. И при любой возможности пытались перебрасывать объемы на оптовые продажи, скажем, корпоративному сектору, аграриям и др.

После того как ценники отпустили, розница стала более привлекательной, поэтому туда пустили больше топлива.

"Сейчас для розницы маржа привлекательная. Более того, за счет розничных наценок сети даже могут не повышать ценники на фоне удорожания нефтепродуктов в Европе, которое недавно произошло (плюс 200 евро на тонне, а это около 7 гривен на литре топлива)", - говорит Сергей Куюн.

Что касается увеличения поставок, на которое рассчитывали в Минэкономики, то оно идет не такими большими темпами, как прогнозировалось.

"По дизелю мы ближе всего к насыщению рынка. Но вот бензина не хватает, так как в Европе он тоже дефицит, и дополнительные партии наши трейдеры попросту не могут найти. Не так быстро, как рассчитывали, идет поставки ресурса через европейские порты, поскольку там инфраструктура заточена, в основном, на прием дизеля, а не бензина. Для понимания ситуации: "ОККО" законтрактовала партии бензина в Бельгии в марте, а к нам они начали поступать только в мае. То есть быстро не получается. Плюс ситуация постоянно меняется. Например, после решения об эмбарго на российскую нефть некоторые европейские страны, которые планировали нам продать часть объемов топлива из своих резервов, пошли на попятную. В Европе ценники на нефтепродукты уже растут, могут быть дальнейшие скачки, поэтому ресурсом не разбрасываются - все берегут для себя. Хотя и наш рынок постепенно все же насыщается. Можно сказать, что потребности корпоративного сектора и стратегической инфраструктуры мы уже закрываем полностью. Но вот по рознице проблемы есть", - говорит Куюн.

Это подтверждает и руководитель отдела маркетинга "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

"По дизелю рост поставок идет более динамично, по бензину есть проблемы. Европа оказалась неготовой к такому резкому росту запроса на бензин с нашей стороны, поэтому ресурса попросту нет. Поэтому ни о каком преодолении дефицита пока не может быть и речи. По дизелю насыщение рынка возможно через 1-1,5 месяца, по бензину пока сложно назвать какие-то сроки. Перебои с поставками сохранятся", - говорит эксперт.

В Закарпатье - по 45, в Сумах - по 80

По словам Куюна, если говорить о наличии топлива на АЗС, то, пожалуй, единственным бездефицитным регионом сегодня является Закарпатская область (плюс там ниже цены - около 45 гривен за литр). В целом по западным областям ситуация лучше, чем в других регионах страны, хотя время от времени перебои с поставками все же возникают. В Киеве ситуация лучше, чем на пике дефицита, но все равно гораздо хуже, чем в мирное время.

Так, в Телеграм-чате "Топливо Киев" люди пишут, что на WOG на набережной сегодня бензин был, но выстроилась очередь в 30-40 авто. На UPG на Окружной очередь полкилометра. Правда, цены хорошие: А-95 по 49 гривен, газ - по 37 гривен. На ANP на Харьковском шоссе за бензином по 50 гривен также была большая очередь, делятся в чате водители.

На более-менее приемлемые ценники автомобилисты съезжаются со всей столицы.

Ведь на многих заправках, даже если топливо и есть, цены кусаются. Например, на Motto в Пролисках под Киевом 95-й заливали по 65 гривен, правда, при расчете наличкой безлимитно (картой - 20 литров).

"Есть цены и по 70-80 гривен", - говорит Рябцев.

В целом очереди за топливом в Киеве никуда не делись. Если на западе и в южных областях выстраиваются очереди по 15-20 авто, то в столице собирается до 200-300 машин, говорит Мельничук.

Но во многих регионах бензин и дизель по-прежнему сложно купить за любые деньги.

"На периферии ситуация очень разная. Перманентно перебои то с бензином, то с дизелем, очереди. Более-менее стабильно по всей стране разве что со сжиженным газом - он в продаже есть", - отмечает Сергей Куюн.

"В целом сохраняется следующая зависимость: чем дальше от границы, тем хуже с поставками топлива и выше цены. На западе сейчас лучше всего, так как через этот регион идет логистика ресурса и трейдерам выгоднее продавать его прямо там, даже со скидкой. В центре, на севере и востоке ситуация хуже, а цены выше. То есть если в Закарпатской области можно залить бензин по 45 гривен за литр, то в Сумах или Харькове могут выставить ценник под 70-80 гривен", - добавил Рябцев.

70 гривен - цена за литр бензина и в Краматорске (Донецкая область).

Таким образом, эксперты отодвигают сроки насыщения рынка еще как минимум на 1-1,5 месяца. И то только по дизелю. По бензину, как говорит Мельничук, придется "поискать и постоять". И когда ситуация изменится - вопрос открытый.

Но даже по дизелю "стабилизация" - это еще не возврат к прежним временам, когда ресурс был свободно на всех заправках.

"Такого, как было до войны, уже не ждите, свободной продажи топлива еще долго не будет, и с этим нужно смириться", - говорит Куюн.

"Будет еще дороже"

Геннадий Рябцев считает, что на самом деле решить проблему топливного дефицита реально.

"Но только нужно перейти от экспериментов к четкому плану действий, чего власти почему-то пока не делают", - говорит эксперт.

Он называет несколько шагов, которые позволили бы насытить рынок топливом:

Составить прогнозный баланс потребностей разных категорий потребителей в топливе разных марок. Оценить реальную пропускную способность доступных каналов поставок, включая автомобильные переходы, дунайские порты, железнодорожные ветки. Обязать трейдеров раскрыть подробности имеющихся контрактов на поставку топлива и сроки их выполнения. Если в итоге законтрактованные объемы окажутся ниже прогнозного баланса, следует подключить государственного оператора (Госрезерв), который заключал бы прямые контракты под госгарантии с европейскими НПЗ. "Большинство трейдеров ищут партии топлива на свободном рынке в Европе. Понятно, что там дефицит. Нужны долгосрочные прямые контракты с переработками", - пояснил Рябцев. Проработать новые способы доставки топлива. В том числе прокладки временных трубопроводов. Вернуть государственное регулирование цен. "Если условия контрактов будут известны, несложно посчитать реальную стоимость топлива и добавить к ней наценку, стандартную для европейских операторов (5%) и плюс 2-3% за риски в наших условиях. Итого получим торговую наценку в 8%, что явно меньше, чем накручивают сети сейчас. То есть цены на топливо можно снизить. В случае завышения цен стоило бы подумать о введении временных администраций. Война не время играть в демократию на стратегических рынках. У нас экономика нынешних ценников на топливо просто не выдержит. Мы уже в ближайшее время увидим эти "рыночные цены" в тарифах на перевозки, ценниках на продукты питания и пр.", - говорит Рябцев.

Впрочем, пока из дополнительных решений властей по преодолению топливного дефицита можно отметить разве что передачу "Нафтогазу" сети заправок Glusco (их 145) и создание на ее базе национального оператора АЗС. Глава НАКа Юрий Витренко отметил, что национальному оператору нужно занять 15-30% рынка, что позволит оказывать реальное давление на цены.

Впрочем, пока неясно, где заправки "Нафтогаза" будут брать топливо. Если речь идет о прямых поставках по договорам под госгарантии, это одно дело. Но пока ни о каких договоренностях с европейскими перерабатывающими концернами не слышно. Если же национальный оператор будет попросту закупать топливо на опте и продавать его в розницу, большие скидки водителям он вряд ли предложит. Следовательно, и работать на сдерживание цен не сможет.

"Поэтому не исключаю, что цены на топливо у нас и дальше будут расти", - говорит Рябцев.

Отметим, что аргументы в пользу подорожания бензина и дизеля есть: курс гривны нестабилен, а нефтепродукты в Европе растут.

"Пока рост на 200 евро за тонну, это около 7 гривен на литре. Но сети за счет собственной маржи нивелируют это подорожание. Но если нефтепродукты в Европе вырастут еще на 100-200 евро за тонну, то не исключено изменение цен и на наших АЗС", - говорит Куюн.

"Вслед за подорожанием нефтепродуктов в Европе бензин и дизель будут дорожать и у нас. Точно так же с курсом: рост курса доллара на одну гривню - это плюс одна гривня к литру топлива", - подытожил Мельничук.