Германии следует ввести ограничение скорости на автобанах после принятия нефтяного эмбарго против России, чтобы снизить потребление нефти. Уже следующим летом в Европе возможен дефицит топлива.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью Der Spiegel.

"Это не означало бы больших изменений в повседневной жизни людей. Мы находимся в военном времени, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам. А сбросить скорость на несколько километров в час - это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины", - сказал Бироль.

По его словам, следующим летом возможны сложности на мировых нефтяных рынках и, возможно, дефицит дизтоплива и бензина в Европе.

"Когда в Европе и США начнётся пик курортного сезона, спрос на топливо возрастёт. Тогда может возникнуть дефицит: например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе", - заявил он.

Сегодня ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго и отключением "Сбербанка" от SWIFT.

При этом запрет Евросоюза на импорт российской нефти РФ вступит в силу через полгода после введения санкций.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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