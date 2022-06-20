На выходных российские наземные и тактические воздушные операции по-прежнему были сосредоточены на центральном секторе Донбасса.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии.

На сегодняшний день ВВС России показали себя неэффективными. Это, вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха российской кампании, пишет Минобороны Британии.

Также разведка сообщает, что РФ не может добиться полного превосходства в воздухе и редко проникает глубоко в тыл украинцев.

В течение многих лет большая часть боевой подготовки в РФ, скорее всего, велась по жесткому сценарию и была предназначена для того, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития активной инициативы среди летных экипажей, считает разведка.

Вместе с тем, разведка пишет, что личный состав ВВС РФ не соответствует стремлению России вести более современную воздушную кампанию в западном стиле.

Это привело к большей, чем планировалось, нагрузке на сухопутные войска, которые истощаются, и на современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются, добавили разведчики.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.