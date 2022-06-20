В ночь на понедельник, 20 июня, войска РФ обстреляли Днепропетровскую область. Пострадал Криворожский район: в Великой Костромке сгорел дом.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

По его данным, люди в результате обстрела не пострадали. Кроме того, сообщается, что в Новомосковском районе области спасатели продолжают бороться с пожаром, который случился из-за удара по нефтебазе.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи трасс - Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.