Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко дал уточненную информация по ракетной атаке в Новомосковском районе Днепра.

По словам военного главы области, предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

"Спасатели продолжают усмирять пожар, который нанесли ракетные удары", - сообшил глава области.

Скриншот: Telegram/Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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