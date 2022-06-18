После удара по Днепру пострадали как минимум 11 человек. Один - в тяжелом состоянии
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко дал уточненную информация по ракетной атаке в Новомосковском районе Днепра.
По словам военного главы области, предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.
"Спасатели продолжают усмирять пожар, который нанесли ракетные удары", - сообшил глава области.
Скриншот: Telegram/Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)
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