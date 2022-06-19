После того, как российские войска ударили по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, там продолжается огромный пожар. Во время горения взорвался резервуар с топливом.

Об этом сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По его словам, во время борьбы с огнем один спасатель погиб, двое получили ожоги и госпитализированы. Таким образом, общий счет пострадавшим из-за удара составил уже 13 человек, плюс добавился один погибший.

Скриншот: Telegram/Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА (ОВА)

По нефтебазе нанесли ракетные удары вчера вечером. Пожар тушат уже 14 часов.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.