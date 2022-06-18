После ракетного удара в Днепре горит нефтебаза. Есть пострадавшие
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил ракетные удары по Новомосковскому району Днепра.
Об этом чиновник написал в Telegram.
По словам Лукашука, из-за ударов есть масштабные разрушения и пострадавшие.
Позже губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что по Новомосковскому району Днепра был нанесен удар тремя ракетами. Зафиксировано попадание в нефтебазу. В результате начавшегося сильного пожара пострадали трое людей, которые с ожогами находятся в медучреждении.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области в результате российского ракетного удара уничтожено строительное предприятие.
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