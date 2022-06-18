Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил ракетные удары по Новомосковскому району Днепра.

Об этом чиновник написал в Telegram.

По словам Лукашука, из-за ударов есть масштабные разрушения и пострадавшие.

Позже губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что по Новомосковскому району Днепра был нанесен удар тремя ракетами. Зафиксировано попадание в нефтебазу. В результате начавшегося сильного пожара пострадали трое людей, которые с ожогами находятся в медучреждении.

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