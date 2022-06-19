"Укрзализныця" предупреждает о временном изменении маршрута следования поездов №731 Днепр - Киев, №41 Днепр - Львов и №790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию ​​Помошная вместо станции Каменка.

Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Время прибытия этих рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на пять часов.

Рейсы изменены из-за схода с рельс двух грузовых вагонов на перегоне Райгород - Каменка.

По той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:

№ 6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничена станцией ​​Каменка.

№6508 Квитково-Знаменка будет курсировать в сообщении Квитково-Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.

№ 6507 Знаменка - Цветочное из Знаменки в 17:12 до ст.Косари, а Шевченко - Цветочное в 20:30.

№ 6510 Квитково - Знаменка отправкой в ​​18:21 до ст. Шевченко в 19.31.

Напомним, что накануне россияне обстреляли железнодорожные пути в Покровске.

В целом Россия повредила почти четверть украинских железных дорог.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.