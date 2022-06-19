"Укрзализныця" предупредила, что поезда на Днепр и область будут прибывать с задержкой в 5 часов
"Укрзализныця" предупреждает о временном изменении маршрута следования поездов №731 Днепр - Киев, №41 Днепр - Львов и №790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию Помошная вместо станции Каменка.
Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Время прибытия этих рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на пять часов.
Рейсы изменены из-за схода с рельс двух грузовых вагонов на перегоне Райгород - Каменка.
По той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:
- № 6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничена станцией Каменка.
- №6508 Квитково-Знаменка будет курсировать в сообщении Квитково-Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.
- № 6507 Знаменка - Цветочное из Знаменки в 17:12 до ст.Косари, а Шевченко - Цветочное в 20:30.
- № 6510 Квитково - Знаменка отправкой в 18:21 до ст. Шевченко в 19.31.
Напомним, что накануне россияне обстреляли железнодорожные пути в Покровске.
В целом Россия повредила почти четверть украинских железных дорог.
Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.
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